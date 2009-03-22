Тимошенко улетела в Брюссель

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла в Брюссель, где 23 марта планирует принять участие в международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе конференции планируется выступление Ю.ТИМОШЕНКО, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, комиссара Еврокомиссии по вопросам энерегетики Андриса ПИБАЛГСА, Президента Европейской комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ и др.

По итогам конференции планируется подписать совместное заявление. Ожидается, что его подпишут премьер-министр Украины, комиссар Еврокомиссии по вопросам внешних отношений и политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, комиссар ЕК по вопросам энергетики А.ПИБАЛГС, Президент европейского инвестиционного банка Филип МАЙШТАДТ, первый вице-президент ЕБРР Варел ФРИМАН, директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

В ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречи с директором европейского департамента МВФ Мареком БЕЛКОЙ, Президентом Еврокомиссии Ж.БАРРОЗУ, а также примет участие в ланче от имени Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и А.ПИБАЛГСА.

Также планируется совместный подход к журналистам Ю.ТИМОШЕНКО и Ж.БАРРОЗУ.

Во время поездки премьер-министра сопровождают вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН и первый заместитель главы «Нафтогаза Украины» Игорь ДИДЕНКО.