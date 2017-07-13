Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Добкина (прямая трансляция)

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина.

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Его подозревают в сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью свыше 220 млн грн.

Перед началом рассмотрения представления на Добкина в Верховную Раду прибыли генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

12 июля Комитет ВР по вопросам Регламента и организации работы парламента признал мотивированным представление Генпрокуратуры о снятии с Добкина неприкосновенности, но недостаточно мотивированными представления о его задержании и аресте.