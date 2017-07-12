ГПУ будет ходатайствовать в суде о возвращении харьковской общине 78 гектаров земли - Луценко

Генеральная прокуратура будет ходатайствовать в суде о возвращении харьковской общине 78 га земли, которые якобы были выделены незаконно во время руководства в регионе Михаила Добкина.

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Об этом сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента заявил генпрокурор Юрий Луценко, отвечая на вопросы депутатов.

"Да, в ходе рассмотрения дела (в отношении Добкина - УНИАН) в суде мы будем заявлять ходатайство, поскольку собственником земли является харьковская община", - сказал Луценко.

Также он сообщил, что Генпрокуратура закажет экспертизу для окончательной оценки земельных участков, какая сумма была недополучена бюджетом при их продаже и какая сумма убытков.

Как сообщал УНИАН, представление в отношении Добкина было внесено в парламент 29 июня.

Прокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Луценко заявил, что ГПУ имеет достаточно доказательств в отношении Добкина, чтобы парламент поддержал представление о привлечении депутата к уголовной ответственности.