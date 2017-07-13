Разногласия между НАТО и РФ в отношении Украины и Крыма остаются фундаментальными - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что разногласия между Альянсом и Россией в отношении Украины и Крыма остаются фундаментальными.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом генсек заявил сегодня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО после пятого заседания Совета НАТО-Россия на уровне послов.

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Напомнив, что вопрос Украины был в повестке дня заседания, Столтенберг сказал: "В отношении Украины у союзников по НАТО и России остаются фундаментальные разногласия. Вопрос Крыма и конфликт на востоке Украины остаются четкими пунктами несогласия".

При этом генсек отметил, что стороны не отвели от линии разграничения на Донбассе тяжелое вооружение.

"Минские договоренности предоставляют лучший шанс для урегулирования конфликта, но их надо выполнить", - подчеркнул он.

Другими вопросами повестки дня заседания Совета НАТО-Россия на уровне послов были Афганистан и прозрачность и уменьшение рисков.

Также Столтенберг отметил необходимость ведения диалога между НАТО и РФ.

"Диалог может быть сложным, но особенно важным во времена, когда напряжение растет, как сейчас. Важно держать каналы для общения открытыми", - подчеркнул Столтенберг.