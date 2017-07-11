СМИ: стали известны подробности встречи Порошенко с послами НАТО

Президент Петр Порошенко на заседании Комиссии Украина-НАТО действительно инициировал консультации по поводу Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ), но никакой договоренности о движение к ПДЧ достигнуто не было. Об этом говорится в статье "ЕвроПравды".

Читайте такжеУкраина и НАТО начали дискуссии по плану членства - Порошенко"Так, президент четко заявил, что мы хотим вести диалог о предоставлении Украине ПДЧ, и я собственными ушами это слышал", - заверил один из украинских чиновников.

Сразу несколько источников издания подтвердили, что по крайней мере часть иностранных участников Комиссии Украина-НАТО удивило не только то, что они "положительно восприняли" предложение Порошенко, но и то, что они вообще его обсуждали.

"Похоже, президент говорил размыто – не все обратили внимание на его слова про новый формат. Выступление Порошенко действительно было воспринято положительно, но именно выступление, а не эта идея", - отметил один из собеседников.

"Послы, выходя с заседания, говорили обратное – что Порошенко смог избежать всех спорных моментов и предложений. То есть эту идею они не услышали", - отметил еще один сотрудник структур альянса, который однако лично не присутствовал во время дискуссии.

Собеседники также подтверждают, что заявление Порошенко вызвало настоящую бурю в альянсе и больше всего возмущались некоторые центральноевропейские государства, которые у нас порой причисляют к друзьям Киева.

Как сообщал УНИАН, члены Североатлантического совета "приняли к сведению" стремление Украины получить план действий относительно членства, но не давали согласия по этому поводу.