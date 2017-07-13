Вице-премьер России назвал НАТО "псами войны" и "потомками гитлеровских недобитков"

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своей манере отреагировал на видеоролик НАТО о "лесных братьях" стран Балтии, противостоявших Красной армии.

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"Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков " - написал он в Twitter.

На резкое заявление Рогозина с иронией отреагировал депутат Европарламента и экс-глава МИД и Минобороны Латвии Артис Пабрикс.

"Какие вы смешные. Что ваши солдаты делали в моей стране после 1945-го? Они заблудились или грибы собирали? "- ответил он риторическим вопросом.

Рогозин ответил в еще более грубой манере: "Когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели. "Псы войны" решили сбросить козьи морды"

This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO — NATO (@NATO) July 11, 2017

"Лесные братья" это общее название партизанского сопротивления в странах Балтии против советской оккупации, начавшейся по пакту Молотова-Риббентропа.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что Россия уже на протяжении многих лет "существенно обеспокоена приближением военной инфраструктуры НАТО" к своим границам.