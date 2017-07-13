Вице-премьер России назвал НАТО "псами войны" и "потомками гитлеровских недобитков"

12:30, 13 июля 2017
Мир
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Слова Рогозина высмеял депутат Европарламента, что разозлило его еще больше.

Дмитрий Рогозин / REUTERS

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своей манере отреагировал на видеоролик НАТО о "лесных братьях" стран Балтии, противостоявших Красной армии.

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"Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков " - написал он в Twitter.

На резкое заявление Рогозина с иронией отреагировал депутат Европарламента и экс-глава МИД и Минобороны Латвии Артис Пабрикс.

"Какие вы смешные. Что ваши солдаты делали в моей стране после 1945-го? Они заблудились или грибы собирали? "- ответил он риторическим вопросом.

Рогозин ответил в еще более грубой манере: "Когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели. "Псы войны" решили сбросить козьи морды"

"Лесные братья" это общее название партизанского сопротивления в странах Балтии против советской оккупации, начавшейся по пакту Молотова-Риббентропа.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что Россия уже на протяжении многих лет "существенно обеспокоена приближением военной инфраструктуры НАТО" к своим границам.

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Теги: #НАТО и Россия