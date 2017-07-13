Саммит Украина-ЕС: в столице проходит пресс-конференция Порошенко, Туска и Юнкера (онлайн трасляция)
13:02, 13 июля 2017Политика
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В составе евроделегации есть также и другие высокопоставленные политики.
Юнкер, Порошенко и Туск / фото twitter.com/STsegolko
Сегодня в Киеве проходит встреча президента Украины Петра Порошенко, президента Европейского Совета Д.Туска и президента Европейской Комиссии Же.-К.Юнкера с представителями СМИ.
Кроме того, в составе делегации также высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, еврокомиссары Сесилия Мальмстрем и Иоганнес Ган.
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Новость в сюжете: Саммит Украина-ЕС в Киеве