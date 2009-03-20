Ющенко: до избирательной кампании осталось 3-4 месяца

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает поднятие темы импичмента Президента попыткой давления на него.

Об этом он заявил сегодня в интервью 5 каналу.

В частности, отвечая на вопрос, является ли давлением на Президента то, что разные политики разворачивают тему импичмента, В.Ющенко сказал: «Очевидно».

По его словам, сейчас происходят много «мелких примитивных маневров», чтобы “оказывать влияние на Президента, оказывать давление”. “Много сценариев, которые сегодня существуют у тех или других политических сил, уже на повестке дня”, - сказал В.Ющенко.

При этом он напомнил, что до начала президентской избирательной кампании остались 3-4 месяца, однако «нетерпение велико, кое-кто в фальстартах уже».