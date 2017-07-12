Луценко заявляет, что в представлениях на Добкина нет политики

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что в представлениях на народного депутата Михаила Добкина (фракция "Оппозиционный блок") нет политики.

Об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы ВР в ответ на заявление народного депутата Нестора Шуфрича (фракция "Оппозиционный блок"), что речь идет о политическом преследовании Добкина.

Читайте такжеЛуценко: у ГПУ есть достаточно доказательств для поддержки представления на ДобкинаПо словам Шуфрича, регламент Харьковского городского совета не является законом, поэтому его нарушение нельзя считать нарушением закона.

Как сказал Шуфрич, в противном случае, "исходя из этой логики, мы немедленно должны создать тюремно-жилищный кооператив для всех спикеров Верховной Рады, особенно для тех, которые работают в условиях, когда регламент стал законом Украины" и нарушают регламент.

Он считает, что Луценко должен отозвать представления на Добкина из парламента, а представление о даче согласия на арест Добкина - "это просто расправа".

По мнению Шуфрича, происходит преследование Добкина - "лидера оппозиции, авторитетного человека, кандидата в президенты, который боролся с нынешним гарантом Конституции".

В ответ Луценко призвал отбросить какие-либо обвинения в якобы политическом преследовании Добкина. "Это не политика, это общая система очистки Украины от тех, кто совершал те или иные преступления, в данном случае должностные преступления", - подчеркнул генпрокурор.

Он также призвал "прекратить заявлять о политических репрессиях, потому что оно как-то странно получается: затрагиваешь депутатов коалиции - политические репрессии, затрагиваешь оппозицию - политические репрессии".

По словам Луценко, при этом сразу каждый из тех, на кого есть представление, "сразу становится лидером оппозиции".

Как сообщал УНИАН, представление на Добкина было внесено в парламент 29 июня.

Прокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Луценко заявил, что у Генпрокуратуры достаточно доказательств в отношении Добкина, чтобы парламент поддержал представление на привлечение его к уголовной ответственности.