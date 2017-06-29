Луценко внес в Раду представление на арест Добкина-старшего

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Михаила Добкина.

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Как говорится в сообщении Луценко на его странице в Facebook, в действиях Добкина «усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн».

Ранее СМИ сообщали, что следующим народным депутатом, с которого снимут неприкосновенность, может стать представитель фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин.