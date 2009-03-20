Проданы еще два служебных автомобиля Киевгорадминистрации

Сегодня в столице на очередных открытых биржевых торгах были проданы еще два автомобиля, которые находились в коммунальной собственности территориальной общины города Киева и ранее использовались чиновниками Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, всего на торги были выставлены 8 автомобилей. Два автомобиля при стартовой цене в 115 тыс. 363 грн. были проданы за 120 тыс. 363 грн. и 118 тыс. 363 грн.

“Таким образом, столичная власть продолжает выполнять взятые на себя обязательства и продолжает основанную практику продажи коммунального имущества на открытых биржевых торгах”, - отмечается в сообщении.

О времени и месте проведения очередных биржевых торгов по продаже коммунального имущества будет поставлено в известность дополнительно, добавили в КГГА.

Как сообщалось, 28 ноября 2008 года состоялся первый открытый аукцион по продаже служебных автомобилей чиновников КГГА, по результатам которого были собраны 2 млн. 828 тыс. грн. Тогда было продано 8 автомобилей. Еще четыре машины были проданы 20 февраля на общую сумму 610 тыс. 465 грн.