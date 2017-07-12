СБУ проводит обыски в двух подразделениях Львовской мэрии
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в департаменте экономического развития и управлении коммунального имущества Львовского городского совета.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в департаменте экономического развития и управлении коммунального имущества Львовского городского совета. Об этом сообщает издание "Zaxid.Net" со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Как сообщили в пресс-службе, продолжаются обыски и изъятие документов в подразделениях горсовета.
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По предварительной иноформациею, также будет проводиться проверка у заместителя городского председателя по финансово-экономическим вопросам мэрии Геннадия Васькива, который является председателем комиссии, созданной в соответствии с распоряжением городского головы, которая изучает факты незаконного отчуждения значительного количества объектов коммунального имущества во Львове.
Пресс-служба СБУ данную информацию пока не прокомментировала.
Напомним, ранее СБУ провела обыски в горсовете Херсона: изъяли более 90 тысяч долларов.