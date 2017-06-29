СБУ проводит обыски в горсовете Херсона: изъяли более 90 тысяч долларов (фото)

СБУ проводит обыски в городском совете Херсона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и следователями полиции продолжает следственные действия в рамках открытых уголовных производств по фактам совершения должностными лицами Херсонского городского совета преступлений в сфере служебной деятельности - хищении бюджетных средств на сумму более пяти миллионов гривен, которые предусматривались на строительство и реконструкцию объектов образовательной и культурной сферы города", - говорится в сообщении.

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Во время проверки причастности высокопоставленных должностных лиц органа местного самоуправления к системному присвоение средств бюджета в особо крупных размерах, правоохранителями проведен очередной обыск в служебном помещении одного из руководителей аппарата Херсонского городского совета в рамках расследования преступлений, предусмотренных ст. 191, 364 и 366 Уголовного кодекса Украины.

"В ходе обыска обнаружено и изъято более 90 тысяч долларов США, около 10 тысяч евро и 364 тысячи гривень. Следователи устанавливают источники получения должностным лицом местного самоуправления изъятых средств, учитывая размер его официальных доходов и сведений об имуществе, указанных в декларации. Решается вопрос о наложении ареста на указанные денежные активы", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следователи ГПУ провели обыски по местам работы и проживания руководящего состава Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУНП в Киевской области.Чиновники незаконно завладели государственными средствами в сумме свыше 6 млн грн.