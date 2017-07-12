В ПАСЕ поставили под вопрос создание новой пророссийской группы - СМИ

В ПАСЕ затормозили и даже поставили под вопрос создание новой "пророссийской группы" под названием "Свободные демократы". Об этом говорится в материале ЕвроПравды "Плагиат и подделка: как создают пророссийскую группу в ПАСЕ".

"Свободных демократов" в ПАСЕ считают "пророссийской и проазербайджанською" группой, поскольку в нее должны войти депутаты, симпатизирующие Москве и Баку.

"Европейская правда" получила в распоряжение документы, которые свидетельствуют: похоже, эта группа пока не получит ни финансирования, ни комитетских должностей, ни права претендовать на руководство ассамблеей.

Руководитель другой фракции в ПАСЕ "Европейских консерваторов" заявил об обнаружении проблемы в документах "Свободных демократов" и разослал письма об этом всем представителям Бюро ПАСЕ.

"Свободными демократами" захотели стать семь турецких депутатов, членов проправительственной Партии справедливости и развития; одновременно они якобы написали заявления о выходе из группы консерваторов, членами которой они были раньше. Вот только мейлы с уведомлением об этом и с подписями депутатов "турецкой семерки" поступили не от самих депутатов и даже не из Турции, а от ... функционера каталонской либеральной партии, такой себе Susanna Rivero Baughman", - говорится в материале.

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Лидер консерваторов утверждает, что турецкие подписи "фальшивые" и требует остановить регистрацию группы "Свободные демократы". Стоит отметить, что без 7 депутатов у новой фракции не будет кворума для своего создания.

Председатель группы, итальянка Адель Гамбара отвергает все обвинения в подделке подписей и требует зарегистрировать ее группу "задним числом", по состоянию на 29 июня 2017 года.

"Дата действительно важная, ведь все политические квоты на следующий год рассчитываются исключительно исходя из численности группы по состоянию на 30 июня. А значит - если группу зарегистрируют осенью, она не будет иметь никаких политических прав в ассамблее", - говорится в материале.

Ранее нардеп, член украинской делегации ПАСЕ Алексей Гончаренко заявил, что в Парламентской ассамблее совета Европы создана пророссийская группа. "Пророссийская группа в ПАСЕ создана. Президент – Адель Гамбаро из Италии. Секретарь – Тьери Марьяни, уже бывший депутат национального собрания Франции, чьи полномочия как стена ПАСЕ вот-вот закончатся. Это тот самый Марьяни, который возит делегации в аннексированный Крым", – говорилось в его сообщении.