Луценко обещает взять Кабмин Тимошенко под охрану милиции

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает при необходимости взять Кабинет министров под охрану МВД.

Об этом он заявил в интервью журналу "Фокус" (№12).

"Если будет решение правительства взять под охрану Кабмин, – возьмём, обеспечим ему спокойный режим работы", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом, комментируя недавние события в помещении НАК "Нафтогаз Украины" и действия там СБУ, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: "А господину ХОРОШКОВСКОМУ (первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ - УНИАН) я бы рекомендовал почитать закон об СБУ и осознать, что «Альфа» – это антитеррористическое подразделение и размахивать им как пугалом нежелательно".

Также Луценко заявил, что его позиция не изменилась: «если уж милиция взяла под охрану «Нафтогаз» (а она это сделала), то на его территорию теперь не зайдёт никто: ни «Альфа», ни бета, ни гамма. Точно также, если объект будет под охраной СБУ, наши бойцы не пройдут на их территорию, я этого не допущу. Вооруженные люди – это не оловянные солдатики. Крайне опасно штурмовать здание, которое находится под охраной других силовых подразделений...» - резюмировал министр.