Тимошенко планирует слетать в Китай

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует посетить с рабочей поездкой Китай.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании, посвященном решению проблем в авиастроительстве.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что поездка может состояться в течение ближайших двух месяцев, и в ходе ее планируется, в частности, обсудить вопрос о сотрудничестве между Украиной и Китаем в области авиастроения.

Также Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что вопрос сотрудничества в направлении авиастроения будет обсуждаться и 8 апреля в ходе ее визита в Российскую Федерацию.