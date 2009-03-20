Тимошенко планирует слетать в Китай
13:06, 20 марта 2009Политика
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Но сначала - в Москву
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует посетить с рабочей поездкой Китай.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании, посвященном решению проблем в авиастроительстве.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что поездка может состояться в течение ближайших двух месяцев, и в ходе ее планируется, в частности, обсудить вопрос о сотрудничестве между Украиной и Китаем в области авиастроения.
Также Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что вопрос сотрудничества в направлении авиастроения будет обсуждаться и 8 апреля в ходе ее визита в Российскую Федерацию.
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