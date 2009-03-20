Яценюк знает, каким должен быть новый Президент

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (НУ-НС) убежден, что после президентских выборов в Украине должны состояться досрочные парламентские выборы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Новому Президенту надо будет иметь парламентское большинство, иначе мы будем иметь такую же ситуацию, как имеем сейчас. Я не думаю, что нынешний парламент способен сотрудничать с любым новым Президентом», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, новый Президент Украины должен быть достаточно гибким, чтобы найти консенсус в обществе. Кроме того, считает он, новый Президент должен предложить конкретную программу действий. «Не программу на сотни страниц, а программу маленьких конкретных действий для улучшения ситуации в стране», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также отметил, что одной из проблем Украины является отсутствие новых политических лиц. Вместе с тем, отвечая на вопрос УНИАН, кто персонально мог бы выполнить все поставленные перед Президентом задачи, А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Украине есть достаточно людей, которые могли бы это сделать.

«Главная задача вытянуть их и сделать реальными политическими игроками», - сказал А.ЯЦЕНЮК.