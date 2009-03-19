Тимошенко в Брюсселе услышала, когда закончится кризис

На саммите Европейской народной партии его участники высказали надежду на то, что финансово-экономический кризис в мире закончится уже в 2012-2013 году, после чего начнется рост экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По мнению участников саммита, первые признаки нормализации ситуации можно будет наблюдать уже в конце текущего года.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в ходе саммита были определены несколько проблем, одинаково важных для большинства стран, руководство которых присутствовало на саммите. "Прежде всего, – подчеркнула премьер, – это то, что все рыночные механизмы должны действовать, не ухудшая социальную ситуацию. То есть реформы должны проводиться, рыночные механизмы должны работать, но во время кризиса особого внимания требуют социальные вопросы. И сегодня обсуждению социальных вопросов была посвящена значительная часть саммита ЕНП".