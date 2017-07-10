Кучма договорился с представителем США по Донбассу о контактах на постоянной основе

Второй президент Украины и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма принял Специального представителя США по вопросам Минских соглашений Курта Волкнера. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Во время разговора участники встречи обсудили урегулирование ситуации на Донбассе.

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Леонид Кучма отметил роль и активную позицию США в разрешении ситуации на Донбассе и поблагодарил за принципиальную позицию и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Обе стороны подчеркнули, что устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности Минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов.

Стороны договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко обсудил с Тиллерсоном алгоритм продвижения минского процесса.