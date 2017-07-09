Порошенко обсудил с Тиллерсоном алгоритм продвижения минского процесса

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном деоккупацию Крыма и совместный алгоритм продвижения минского процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с Тиллерсоном сегодня в Киеве.

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«Один из ключевых результатов нашей сегодняшней встречи - то, что мы согласовали взаимодействия, алгоритм совместной работы с целью дальнейшего продвижения минского процесса», - заявил он.

Кроме того, Порошенко заявляет, чтоУкраина рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны США в рамках Будапештского меморандума.

По словам президента, «мы очень довольны и очень рассчитываем на очень активную роль наших партнеров из США, мы получили поддержку Минского процесса».

«Хочу подчеркнуть, что мы полностью координируем наши действия в Минском процессе и очень приветствуем активную роль США в обеспечении и поддержке Украины в восстановлении нашего суверенитета, территориальной целостности... Мы выходим в том числе из договоренностей, которые имеют Украина и США в рамках Будапештского меморандума, и уверены в том, что мы и в дальнейшем сможем рассчитывать на наших американских партнеров», - подчеркнул глава государства.

Также, Порошенко подчеркнул, что в повестке дня переговоров с госсекретарем США был вопрос Крыма.

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«Мне очень приятно констатировать, что наши американские партнеры и господин государственный секретарь заверил меня, что Крым постоянно в повестке дня и вопрос обеспечения территориальной целостности и прекращения незаконной аннексии является твердым условием для снятия санкций с РФ, о которых (санкциях) мы очень подробно поговорили и получили заверения, что пока не будут выполнены Минские соглашения и не будут освобождены украинские территории, речь о снятии санкций не будет вестись», - заявил президент.

Как известно, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.