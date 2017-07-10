Во фракции "БПП" планируют сегодня обсудить вопрос снятия неприкосновенности с депутатов

Сегодня на заседании фракция «Блок Петра Порошенко» обсудит вопрос снятия неприкосновенности с депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель фракции Артур Герасимов.

Он напомнил, что сегодня фракция высказала инициативу о рассмотрении всех представлений генерального прокурора на шесть народных депутатов в сессионном зале в четверг, 13 июля.

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«Что касается позиции фракции «БПП», то сегодня у нас состоится вечером заседание фракции, и этот вопрос будет одним из главных для обсуждения», - сказал Герасимов и добавил, что заседание фракции состоится в парламенте и без участия президента Петра Порошенко.

Герасимов также выразил личное убеждение в том, что депутатскую неприкосновенность нужно вообще отменить. «Что касается неприкосновенности по этим шести представлениям, то я считаю, что необходимо ее снимать», - сказал он.

На вопрос, как он расценивает действия депутата от «БПП» Борислава Розенблата, в отношении которого есть представление генпрокурора, Герасимов ответил, что «много общался с нашими коллегами, очень многие из них смотрели эти материалы и они осуждают эту позицию».

Лично он, сказал Герасимов, еще не просматривал видеозаписи, снятые скрытой камерой, которые на заседании регламентного комитета по делу Розенблата представила Генпрокуратура.

Как сообщал УНИАН, Луценко направил в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление в отношении Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.

4 июля Комитет ВР по вопросам регламента направил Парубию заключение, в котором говорится о "существенных недостатках" в представлении о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.

5 июля комитет назвал недостаточно обоснованным и направил Парубию представление ГПУ на Лозового.

6 июля Регламентный комитет назвал недостаточно обоснованными представление ГПУ относительно Полякова и направил соответствующие документы председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

7 июля комитет признал мотивированными и обоснованными и направил Парубию представление на Розенблатта.

12 июля регламентный комитет ВР рассмотрит представление на Добкина.

В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов. Он подозревается в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Генпрокуратура продeмонстрировала 7 июля Регламентному комитету более 50 минут снятых скрытой камeрой видeозаписей из рeсторанов, в которых фигурируют Розeнблат и агeнт правоохранителей. В их разговорах речь идет о внeсeння поправок в законопроeкты.