Регламентный комитет Рады рассмотрит представление Луценко на Добкина 12 июля

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента рассмотрит представление генерального прокурора на народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина в среду, 12 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация содержится на сайте комитета.

В частности, в представлении речь идет о даче согласия на привлечение Добкина к уголовной ответственности, а также о даче согласия на его задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

Заседание комитета 12 июля начнется в 15.00.

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Как сообщал УНИАН 29 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление на привлечение Добкина к уголовной ответственности. В его действиях усматриваются признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

30 июня представление на Добкина поступило в Регламентный комитет ВР.