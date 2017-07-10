Система е-декларирования Украины должна пройти независимую экспертизу - специалисты

Международные эксперты признали необходимость проведения независимой экспертизы системы е-декларирования и разработки ИТ-стратегии для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом пресс-служба НАПК сообщает на странице в Facebook.

«Независимая оценка (техническая экспертиза) системы электронного декларирования и разработка ИТ-стратегии плана действий НАПК являются первоочередными рекомендациями первичного отчета международных экспертов, которые работали в Национальном агентстве по предотвращению коррупции в рамках проекта «Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине» в течение последней недели», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что, представляя первичные результаты отчета, эксперты согласились с мнением Национального агентства о том, что информационно-телекоммуникационная система «Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления» (ИТС Реестр) должна пройти независимую техническую экспертизу. Такая экспертиза позволит выявить состояние системы, ее функционал, проведение проверки стресс-тестами позволит найти пути ее совершенствования и модернизации.

Как сообщал УНИАН, президент Transparency International Хосе Угас заявил, что от е-декларирования в Украине нет никакого смысла, если Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не выполняет своих обязанностей.