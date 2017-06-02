В е-декларировании нет смысла, если НАПК не выполняет своих обязанностей - глава Transparency International

Президент Transparency International Хосе Угас заявил, что в е-декларировании в Украине нет никакого смысла, если Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не выполняет своих обязанностей. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Е-декларирование неэффективно, если нет людей, которые анализируют и постоянно следят за обновлением е-деклараций... Если они (НАПК, - ред.) не делают своей работы по обработке и анализу данных, то с е-декларирования никакой пользы", - заявил он.

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Угас пояснил, что актуальность этого инструмента – именно отслеживать движение активов, находить доказательства подозрительного обогащения и анализировать, достаточно ли доказательств для начала расследования против коррумпированного чиновника.

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"Мы этого не видим. Это агентство (НАПК, - ред.) не выполняет своих прямых обязанностей, не мониторит информацию и не анализирует ее. В таком случае, нет смысла иметь е-декларирование в стране", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя председателя агентства, трижды глава НАПК Наталья Корчак заблокировала начало проведения проверки е-деклараций субъектов декларирования.

Кроме того, в связи с тем, что члены НАПК не могут поладить между собой, министр юстиции Павел Петренко призвал поскорее менять законодательство, чтобы дать возможность перезапустить работу агентства.