Порошенко заявляет, что его подробно проинформировали о переговорах Трампа и Путина

14:49, 09 июля 2017
Политика
2619 1

Порошенко выступает на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Тиллерсоном.

Владимир Путин и Дональд Трамп / REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что его подробно проинформировали о переговорах президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» 7 июля в Гамбурге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон пресс-конференции сегодня в Киеве.

Читайте такжеУ Трампа рассказали о результатах встречи с Путиным

«Я благодарен и за этот символический и своевременный визит в Киев сразу после переговоров в Гамбурге на саммите «Большой двадцатки», - сказал он.

«Мы сегодня очень подробно проинформированы о том, о чем говорилось. Мы скоординировали наши дальнейшие действия... Первая встреча президентов США и России, где обсуждался и вопрос ситуации на Донбассе, и что делать с российским поведением по несоблюдению Минских договоренностей и неимплементацией четких и прямых шагов по деоккупации Украины и принесению мира на украинскую землю», - сказал президент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Визит Тиллерсона в Украину
Теги: #встреча Путина и Трампа#Порошенко о встрече Путина и Трампа