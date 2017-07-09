Порошенко заявляет, что его подробно проинформировали о переговорах Трампа и Путина

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что его подробно проинформировали о переговорах президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» 7 июля в Гамбурге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон пресс-конференции сегодня в Киеве.

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«Я благодарен и за этот символический и своевременный визит в Киев сразу после переговоров в Гамбурге на саммите «Большой двадцатки», - сказал он.

«Мы сегодня очень подробно проинформированы о том, о чем говорилось. Мы скоординировали наши дальнейшие действия... Первая встреча президентов США и России, где обсуждался и вопрос ситуации на Донбассе, и что делать с российским поведением по несоблюдению Минских договоренностей и неимплементацией четких и прямых шагов по деоккупации Украины и принесению мира на украинскую землю», - сказал президент.