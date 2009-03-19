Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Брюссель с однодневным рабочим визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита премьер примет участие в саммите Европейской народной партии.

Перед саммитом она планирует встретиться с Генеральным секретарем совета ЕС, Верховным представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ и президентом Европейской народной партии Вилфредом МАРТЕНСОМ.

Кроме того, в ходе саммита ЕНП Ю.ТИМОШЕНКО планирует провести ряд двусторонних встреч. В частности, с премьер-министром Королевства Бельгия, Германом Ван РОМПЕЕМ, председателем Совета Министров Республики Польша Дональдом ТУСКОМ, премьер-министром Большого Герцогства Люксембург Жаном-Клодом ЮНКЕРОМ и лидерами других европейских стран.

Во время встреч будут обсуждаться вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС. В частности, вопрос повышения энергетической безопасности в Европе, создания зоны свободной торговли и заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.