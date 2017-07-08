Первый день саммита G20 прошел на фоне мирных и насильственных протестов

Первый день саммита Большой двадцатки (G20) в Гамбурге прошел на фоне мирных и насильственных протестов и столкновений.

По данным полиции, в пятницу, 7 июля, около шести тысяч митингующих пытались проникнуть в запретную для протестов зону вокруг Эльбской филармонии. Как утверждают правоохранители, по меньшей мере тысяча человек закрывали лица балаклавами, что запрещено во время протестов, сообщает агентство dpa, передает DW.com.

Порядок в городе в первый день саммита обеспечивали 19 тысяч полицейских. Но их оказалось недостаточно, и полиция Гамбурга попросила подкрепление из других городов ФРГ. Вечером 7 июля полиция сообщила о почти 200 раненых правоохранителях, которые пострадали в ходе столкновений с протестующими, однако ни один из них серьезно не пострадал. Ранее сообщалось об около 160 раненых полицейских. Также вечером полиция вынуждена была сделать предупредительный выстрел после того, как одного из правоохранителей атаковали демонстранты-экстремисты.

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В течение всего дня в разных частях города возникали стычки между полицейскими и боевиками. Последние строили баррикады и поджигали их, бросали камни и бутылки в правоохранителей. Для прекращения беспорядков и разгона агрессивно настроенных протестующих полиция применяла водометы. Во второй половине дня 7 июля полиция сообщала о 71 задержанном с начала протестов, 15 человек были взяты под стражу.

Также полиция сообщила о том, что 20 протестующих атаковали охрану отеля Hyatt, в котором разместились президент России Владимир Путин, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. Кроме того, правоохранители подобрали в лодке 22 активистов Greenpeace, которые заплыли в запретную зону на Эльбе.

В то же время в течение дня в Гамбурге проходили также мирные протесты против саммита G20.