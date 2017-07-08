Лидеры G20 выразили общую позицию по борьбе с терроризмом

Лидеры государств и правительств стран "Большой двадцатки" выразили общую позицию относительно борьбы с терроризмом.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G20.

"Мы, лидеры "Большой двадцатки", решительно осуждаем все террористические атаки по всему миру и занимаем единую и твердую позицию в борьбе против терроризма и против его финансирования. Эти жестокие акты укрепили нашу решимость сотрудничать для усиления нашей безопасности и защиты наших граждан. Терроризм является глобальной бедой, с которой надо бороться, а места укрытия террористов должны быть устранены в каждой части мира", - говорится в заявлении.

"Мы подтверждаем, что все средства по противодействию терроризму необходимо применить в соответствии с Уставом ООН и всеми обязательствами в соответствии с международным правом, в том числе международным правом (по защите) прав человека", - заявили лидеры "Группы двадцати".

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Они призывают ввести все существующие международные обязательства по противодействию терроризму, и в частности, Глобальную контртеррористическую стратегию ООН, а также соблюдать соответствующие резолюции и введенные Советом безопасности ООН целевые санкции, касающиеся терроризма. "Мы настроены и в дальнейшем поддерживать усилия ООН в предотвращении и противодействии терроризму", - заявили лидеры G20.

"Мы отреагируем на возникающую угрозу возвращения иностранных террористов-боевиков из таких зон конфликта как Ирак и Сирия, и остаемся настроенными не позволить иностранным террористам-боевикам закрепиться в других странах и регионах по всему миру. Мы напоминаем о резолюции Совета безопасности ООН №2178 (2014), которая требует осуществления широкого круга мероприятий, чтобы лучше бороться с угрозой иностранных террористов-боевиков", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, они заявили, что будут способствовать быстрому и целенаправленному обмену информацией между разведывательными, правоохранительными и судебными органами.