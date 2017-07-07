Что писали мировые СМИ об Украине: устаревшее оборудование на украинских АЭС и ожидание завершения судебной реформы (инфографика)

Аналитический центр Atlantic Council, в частности, выступил с критикой относительно хода имплементации реформ украинским правительством. По мнению автора статьи, Джоша Коэна (сам Коэн ранее работал в рамках проектов USAID в странах Восточной Европы), правительства США и стран-членов ЕС должны прекратить финансовую поддержку Киева, пока в Украине не будет до конца проведена судебная реформа.

Как свидетельствуют данные аналитиков Corestone Corp, бельгийский EU Observer упрекал украинской власти за несоблюдение положений Конвенции ЭСПО в отношении выработки и использования атомной энергетики. В издании считают, что украинское правительство продолжает эксплуатацию некоторых из своих АЭС, несмотря на устаревшее оборудование, что, в свою очередь, может привести к катастрофическим последствиям.

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Тем не менее, издание Atlantic Council высоко оценило находчивость и веру в лучшее простых украинских внутренних переселенцев, которые, покинув родные дома в результате конфликта на Донбассе, нашли новый дом и новую жизнь в других регионах Украины.