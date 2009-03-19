Импичмента не будет?

О том, что старт этой процедуре дадут БЮТ и Компартия, накануне заявил заместитель главы президентского секретариата Андрей Кислинский.

Бютовцы же сегодня заявляют, что «не будут играть» в импичмент, так как это еще один конфликт в коалиции.

Литвиновцы предложение коммунистов пообещали рассмотреть аж в пятницу, и регионалы тоже не торопятся инициировать. Говорят, недостаточно законов. В результате, под документом о создании Временной следственной комиссии относительно импичмента подписалось лишь 27 депутатов. Т.е. лишь фракция коммунистов.

ICTV