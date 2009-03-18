Генпрокуратура приложила бумагу от Балоги к обращению Ющенко

Генеральная прокуратура Украины получила обращение главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ с просьбой проверить деятельность Киевской городской государственной администрации и приняла его к рассмотрению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

В то же время в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО отметили, что аналогичное обращение по этому поводу уже было получено некоторое время назад от Президента, и оно находится в работе.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Секретариате Президента Украины состоялось совещание под председательством главы государства Виктора ЮЩЕНКО, на котором рассматривалась работа Киевской городской государственной администрации.

Как сообщил по результатам совещания В.БАЛОГА, Президент поручил до конца марта тщательным образом проверить выявленные просчеты в деятельности власти Киева для рассмотрения на следующем совещании. Отдельные аспекты деятельности столичной власти будет изучать Генеральная прокуратура, сообщил В.БАЛОГА.