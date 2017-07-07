Генсек ООН после саммита G20 прибудет в Киев

После саммита Большой двадцатки, который проходит в Гамбурге, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибудет с визитом в Киев. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Сегодня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш снова прибыл в швейцарский город Кран-Монтана на Конференцию, что продолжается там, относительно Кипра. Из Швейцарии глава ООН отправится в Гамбург в Германии, где будет присутствовать на двухдневном саммите лидеров Большой двадцатки (G20). Оттуда Антониу Гутерреш поедет в Киев. На 9 июля у него запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, 7 и 8 июля Гутерреш на саммите G20 примет участие в обсуждениях, посвященных устойчивому развитию, изменению климата, ситуации в Африке, миграции, здравоохранении, а также расширению прав и возможностей женщин.

Генеральный секретарь ООН проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, прибывшими для участия в саммите.

Вечером 8 июля Генеральный секретарь отправится в Киев, где в воскресенье, 9 июля, встретится с президентом Петром Порошенко и другими высокопоставленными лицами.