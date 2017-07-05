Фискальная служба передала в ГПУ материалы по неуплате налогов нардепом Вилкулом

Во время внеплановой проверки налоговики выявили факты неуплаты 19,6 млн грн налогов и сборов народным депутатом Александром Вилкулом ("Оппозиционный блок").

Как сообщила в Facebook и.о. начальника главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Оксана Томчук, Главным управлением ГФС в Днепропетровской области проведена документальная внеплановая выездная проверка физического лица Александра Вилкула по вопросам достоверности, полноты начисления и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора.

«Проверкой данных, отраженных в электронной декларации 2015 года, установлено превышение состояния над общей суммой полученных лицом доходов на сумму 72,9 млн грн, что привело к неуплате в бюджет налогов и сборов на сумму 19,6 млн грн», - сообщила Томчук.

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По ее словам, учитывая то, что указанное физическое лицо имеет статус народного депутата Украины, материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по фактам возможного незаконного обогащения лица и уклонение его от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Томчук также добавила, что соответствующий акт был получен уполномоченным представителем нардепа с подписью с последующим предоставлением возражений, которые были рассмотрены в предусмотренные законом сроки в присутствии того же представителя.