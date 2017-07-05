Турчинов и Мингарелли обсудили законопроекты о реинтеграции Донбасса и нацбезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли обсудили подготовленные аппаратом СНБО законопроекты о реинтеграции Донбасса и национальной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, собеседники обсудили особенности проектов Законов "О национальной безопасности Украины" и "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", подготовленные аппаратом СНБО.

Турчинов отметил, что, несмотря на гибридную войну, которую ведет против Украины Россия, "мы не останавливаем процесс укрепления нашей обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО".

Напомним, на следующей неделе может состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассматриваться полный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Читайте такжеСНБО на следующей неделе может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса - Геращенко

Турчинов недавно заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. По его словам, необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными Россией, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики относительно их освобождения. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.

14 июня президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать. «Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной», - подчеркнул Порошенко.

20 июня Порошенко по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен международным партнерам Украины.