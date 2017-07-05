У прокуратуры есть вопросы к 4-5 депутатам по уплате налогов - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что у прокуратуры есть вопросы к 4-5 депутатам по уплате налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

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Говоря об уплате налогов депутатами, Луценко отметил, что "мы проверили несколько десятков депутатов, и только по четырем или пяти на данный момент у нас есть вопросы".

Так, он констатировал, что в парламенте нет "концентрации правонарушений или преступлений".

"У них есть столько же проблем, сколько и во всем обществе. Возможно, чуть больше, потому что здесь сконцентрированы люди, которые прошли достаточно специфические пути к этой должности", - сказал Луценко.