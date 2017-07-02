Луценко: у нас есть вопросы и к действующим, и бывшим министрам

Генеральная прокуратура осуществляет расследования в отношении отдельных министров нынешнего правительства.

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Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью программе "Час. Підсумки" на "5-м канале".

Луценко не исключил, что наряду с представлениями на снятие неприкосновенности с народных депутатов могут появиться претензии и к членам правительства, однако никаких фамилий он не назвал.

"Я не могу исключить как новых представлений на народных депутатов, так и действий в отношении действующих министров. Такая у нас работа. Сейчас проводится следствие против многих фигурантов, в том числе у нас есть вопросы и к действующим, и бывшим министрам. И они также прошли по какой-то отдельной партийной квоте в коалиционное правительство", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит представления на пленарной неделе, которая будет проходить с 11 по 14 июля.