Следующее представление Луценко может быть на нардепа от "Оппоблока" - СМИ
00:59, 04 июля 2017Политика
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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что планирует осенью внести представление на снятие неприкосновенности с одного из нардепов.
Следующее представление может быть на нардепа Евгения Бакулина / фото УНИАН
Народным депутатом, с которого будут просить снять неприкосновенность в деле о закупке буровых установок может быть представитель "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин.
Об этом "Украинской правде" сообщил собственный источник.
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Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что планирует осенью внести представление на снятие неприкосновенности с одного из нардепов Верховной Рады в деле о закупке буровых установок по завышенным ценам.
При этом фамилия нардепа не была названо.
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