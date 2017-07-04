Следующее представление Луценко может быть на нардепа от "Оппоблока" - СМИ

00:59, 04 июля 2017
Политика
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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что планирует осенью внести представление на снятие неприкосновенности с одного из нардепов.

Следующее представление может быть на нардепа Евгения Бакулина / фото УНИАН

Народным депутатом, с которого будут просить снять неприкосновенность в деле о закупке буровых установок может быть представитель "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин.

Об этом "Украинской правде" сообщил собственный источник.

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Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что планирует осенью внести представление на снятие неприкосновенности с одного из нардепов Верховной Рады в деле о закупке буровых установок по завышенным ценам.

При этом фамилия нардепа не была названо.

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Теги: #генпрокурор Луценко#снятие неприкосновенности