Луценко хочет осенью внести в ВР представление на причастного к "вышкам Бойко" нардепа

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассчитывает осенью завершить следствие и внести в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности нардепа, причастного к закупке по завышенным ценам газодобывающих вышек для государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

Об этом генпрокурор сообщил в интервью «5 каналу».

Имя нардепа он не назвал.

«В резонансном деле о так называемых «вышках Бойко» мы двигаемся. Как известно, достаточно долгое время в СИЗО провел сын народного депутата (депутата ВР от группы "Партия "Видродження" Владимира Кацубы, бывший заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины») Александр Кацуба», - напомнил Луценко.

Генпрокурор рассказал, что Кацуба пошел на соглашение со следствием и дал информацию об известных ему фактах в отношении руководства организованной преступной группировки, которая разворовывала государственные средства в особо крупных размерах при закупке плавучих буровых установок.

«Мы сейчас ведем следствие по этим показаниям в отношении действующего народного депутата. Когда оно будет завершено - я приду в Верховную Раду. Планирую сделать это осенью», - сказал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 5 января 2016 года стало известно, что Печерский районный суд Киева наложил арест на самоподъемные плавучие буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" (так называемые "вышки Бойко"), принадлежащие экспроприированной Россией компании "Черноморнефтегаз".

Установки арестованы в рамках уголовного производства от 1 апреля 2014 года по подозрению в злоупотреблении должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности, НАК "Нафтогаз Украины" и "Черноморнефтегаза" при закупке данных установок.

В доводах прокуратуры также указывается, что 14 декабря 2015 года установки незаконно были перемещены из Одесского газового месторождения (северо-западная часть шельфа Черного моря) ближе к оккупированному Россией Крыму.