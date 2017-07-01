Порошенко принимает участие в церемонии прощания с бывшим канцлером ФРГ Колем в Страсбурге (фото)

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Страсбург для участия в церемонии чествования памяти выдающегося немецкого политика, канцлера ФРГ в 1982-1998 годах Гельмута Коля.

Об этом сообщается в эфире телеканала "112 Украина".

Также на церемонию прибыл министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как сообщает Deutsche Welle, европейский государственный акт прощания с Колем стал первой такой церемонией в истории Евросоюза согласно последней воле экс-канцлера.

Церемония стартовала в 12:00 по киевскому времени, она продлится два часа.

Гроб с телом покойного в зале Европарламента прикрыт флагом ЕС.

Согласно официальному сообщению правительства ФРГ, на церемонии прощания в Страсбурге выступит канцлер Германии Ангела Меркель. Прощальные речи объявят председатель Европарламента Антонио Таяни, председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон и экс-президент США Билл Клинтон.

После траурной церемонии в Страсбурге гроб вертолетом доставят в Германию, загрузят на корабль и в сопровождении флотилии Рейном перевезут в собор города Шпаєр. Днем там состоится панихида, а вечером - на площади перед собором - прощание с военными почестями.

Как сообщал УНИАН, Коль умер 16 июня в возрасте 87 лет. Коля называли «архитектором» воссоединения Германии.

Он дольше всех в истории современной Германии занимал пост канцлера - с 1982 по 1998 год - и был движущей силой в отношении введения единой европейской валюты евро, убедив немецких скептиков отказаться от марки.