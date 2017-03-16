Повторная экспертиза НАБУ подтвердила подлинность подписей Охендовского в "черной бухгалтерии" регионалов

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что повторная экспертиза подтвердила подлинность подписей председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в «черной бухгалтерии» Партии регионов.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Подписи председателя ЦИК в так называемой «амбарной книге» Партии регионов являются достоверными. Об этом свидетельствуют результаты почерковедческой экспертизы, проведенной комиссией в составе экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса и Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Соответствующие выводы НАБУ получило 15 марта. В частности, экспертиза подтвердила, что четыре подписи и три записи сделаны собственноручно председателем ЦИК, которого НАБУ подозревает в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере", - отметили в антикоррупционном ведомстве.

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Таким образом, в Бюро подчеркивают, что подлинность подписей председателя ЦИК в так называемой «амбарной книге» Партии регионов подтверждена вторично: впервые это сделали эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ).

Также в НАБУ напомнили, что 13 декабря 2016 года председателю ЦИК сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Общая сумма взяток, инкриминируемых подозреваемому, составила 161 тыс. 698 долл.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высших должностных лиц, среди которых и председатель ЦИК Охендовский.

Охендовскому было сообщено о подозрении в получении взяток в особо крупных размерах, а именно денежных средств из "черной кассы" Партии регионов.

В то же время председатель ЦИК заявляет о своей невиновности и выражает уверенность, что дело против него «развалится».

15 февраля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что 13 февраля завершился двухмесячный срок проведения досудебного расследования дела в отношении председателя ЦИК, и срок расследования продлен еще на два месяца.