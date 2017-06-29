В ПАСЕ организовали "Дни Крыма"
ПАСЕ в полной мере проживает несколько дней жизнью крымчан.
О проведении "Дней Крыма в ПАСЕ" рассказал вице-президент ПАСЕ, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский в своем Facebook.
"ПАСЕ в полной мере проживает несколько дней жизнью крымчан, узнает как это жить три года в оккупации, познакомилась с искусством крымчан", - написал он.
Также он добавил, что в "ПАСЕ 2 официальных языка и 4 рабочих".
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"Мы сегодня говорили на языке, понятном каждому - на языке сердца! Крым на время переехал в Страсбург", - написал Логвинский.
"Евродепутаты, дипломаты, судьи ЕСПЧ, сотни европейцев увезут из ПАСЕ в своем сердце частичку Крыма. Именно ради этого я и организовал "Дни Крыма в ПАСЕ". Именно ради этого, привез лучших поваров, музыкантов и художников. Именно ради этого борьба за Крым продолжается. Крым-это Украина", - подытожил вице-президент.
Как сообщал УНИАН, вчера после исключения президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента ПАСЕ будет исполнять вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.