Обязанности президента ПАСЕ переходят к представителю Украины

Сегодня, после исключения президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента ПАСЕ будет исполнять вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский. Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народный фронт», об этом он заявил после голосования по исключению Аграмунта из состава группы ЕНП.

Читайте такжеАграмунта полностью лишили полномочий, голосование за отставку ожидается в октябре - Арьев

«По регламенту обязанности президента Ассамблеи исполняет вице-президент, который относится к группе ЕНП. С сегодняшнего дня мне будет представлена честь исполнять обязанности президента Парламентской ассамблеи Совета Европы и вести заседание», - отметил Логвинский.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта.

В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки. Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на должности президента ПАСЕ.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи.