Янукович обещает сделать все для присоединения Украины к ЕС

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает намерение сделать все, чтобы Украины присоединилась к Европейскому Союзу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с Верховным представителем Евросоюза по вопросам общей внешней политике и политике безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

«Мы хорошо понимаем, что новое соглашение (между Украиной и ЕС – УНИАН) должно показать тот путь, который должны пройти и Украина, и ЕС к стратегической цели – вступлению Украины в Евросоюз», - сказал премьер. Он отметил, что достижение этой цели во многом будет зависеть от Украины.

Говоря о современном состоянии отношений Украины с ЕС, В.ЯНУКОВИЧ назвал их прозрачными. По словам премьера, сейчас идет работа над поиском решения таких вопросов, как введение свободного передвижения товаров и услуг, людей, улучшения экономики обеих сторон. «Все эти действия, они заключаются в плоскости вступления Украины во Всемирную торговую организацию, решения стабильности поставок и транспортировки энергоносителей в сторону Европейского Союза», - сказал премьер.

Он также отметил, что вопросы, которые лежат в треугольнике Украина-ЕС-Россия – это вопросы, в которых заинтересованы все. При этом, по словам В.ЯНУКОВИЧА, отношения в этом треугольнике должны быть прозрачными, стабильными и предсказуемыми. «Мы хорошо понимаем, что успех будет тогда, когда мы будем шаг за шагом выполнять наши совместные обязательства», - отметил премьер.