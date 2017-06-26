В ЕС начали процедуру продления санкций против России

14:42, 26 июня 2017
Политика
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Формально решение должно быть принято в среду.

В ЕС начали процедуру продления антироссийских санкций / фото shutterstock.com

В Совете Европейского Союза начали письменную процедуру, которой будет принято решение продлить еще на полгода экономические санкции против России за невыполнение Минских договоренностей. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили сегодня в Совете ЕС.

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«Письменную процедуру начато. Ожидается, что решение формально будет принято в среду», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 июня президент Совета ЕС заявил, что в рамках саммита ЕС по результатам информирования президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель состояние выполнения Минских договоренностей лидеры Евросоюза договорились продлить экономические санкции для России еще на полгода. Срок действия существующих санкций истекал 31 июля.

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Теги: #война на Донбассе#санкции против РФ