В ЕС начали процедуру продления санкций против России

В Совете Европейского Союза начали письменную процедуру, которой будет принято решение продлить еще на полгода экономические санкции против России за невыполнение Минских договоренностей. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили сегодня в Совете ЕС.

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«Письменную процедуру начато. Ожидается, что решение формально будет принято в среду», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 июня президент Совета ЕС заявил, что в рамках саммита ЕС по результатам информирования президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель состояние выполнения Минских договоренностей лидеры Евросоюза договорились продлить экономические санкции для России еще на полгода. Срок действия существующих санкций истекал 31 июля.