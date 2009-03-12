Регионалы готовы отправить Ющенко и Тимошенко в отставку пакетом

Партия регионов готова поддержать отставку и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, сообщила в интервью УНИАН заместитель руководителя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Она отметила: “Еще с приходом помаранчевой власти я говорила, что эту власть нужно гнать прочь”, и добавила: “Мы не разделяем премьер-министра от Президента”. По ее словам, “эта власть одинаково виновна в той катастрофе, к которой она привела Украину”.

А.ГЕРМАН подчеркнула: “Мы с огромным удовольствием поддержим отставку этой власти в целом - и премьер-министра, и Президента”. По ее словам, “такова наша позиция, и я не думаю, что она имеет перспективу измениться”.

Партии регионов “все равно, кто из них первый уйдет”, “но лучше, если бы они ушли вместе”, - добавила А.ГЕРМАН.

Отвечая на вопрос, насколько реальной является возможность проведения процедуры импичмента Президента до президентских выборов, А.ГЕРМАН отметила: “Все будет зависеть от того, насколько украинские политики способны работать быстро и эффективно”.

“Здесь сложно делать какие-то прогнозы, но что касается нашей позиции, то мы готовы поддержать отставку власти в целом - и Президента Украины, и премьер-министра Украины, потому что мы не разделяем эту власть на какие-то отдельные ветви”, - сказала А.ГЕРМАН.