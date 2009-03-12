Мартыненко: Наша Украина существует не благодаря, а вопреки Ющенко

Председатель парламентской фракции блока „Наша Украина - Народная самооборона”, лидер Киевской городской организации НСНУ Николай МАРТЫНЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО запретить клеркам своего Секретариата комментировать внутренние дела НСНУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя фракции НУ-НС в Верховной Раде.

“ЮЩЕНКО не должен поручать клеркам своего Секретариата комментировать внутренние вопросы «Народного Союза Наша Украина». У Секретариата Президента есть своя партия „Единый центр”, поэтому чиновникам с Банковой следует комментировать именно ее проблемы”, - сказал Н.МАРТЫНЕНКО, комментируя призыв к нему заместителя главы СП Андрея КИСЛИНСКОГО выйти из НСНУ и сложить депутатский мандат.

„Виктор Андреевич, я осознаю, что без вашего указания мелкий клерк не посмел бы выдать заявление относительно НСНУ. Поэтому по сути заявления отвечаю лично вам как лидеру НСНУ и Президенту Украины. Вы напрасно делаете свои призывы относительно выхода и сложения. С таким же успехом бывший член КПСС ЮЩЕНКО мог бы требовать выйти из Компартии ее лидера Петра СИМОНЕНКО из-за того, что он требует импичмента Президента”, - заявил Н.МАРТЫНЕНКО.

По убеждению Н.МАРТЫНЕНКО, партия „Народный Союз Наша Украина” сегодня существует “не благодаря, а вопреки” В.ЮЩЕНКО.

“Лидер партии запустил ее и бросил на произвол судьбы. Никакой связи и общения с местными организациями, задержки с финансированием, даже в центральном офисе невыплата зарплат за 4-5 месяцев, отключение тепла и электричества за неуплату коммунальных платежей. Очень похоже, что партию с демократическими традициями сознательно разваливают. А остатки стремятся поставить на колени и создать противоестественный гибрид с „Единым Центром”, - отметил председатель парламентской фракции НУ-НС.

„Я еще раз повторяю – Виктор Андреевич, только выйдя из партии, вы дадите ей шанс на возобновление и развитие”, - призвал председатель Киевской организации НСНУ.

Что касается результатов НСНУ на последних выборах в Киевсовет, то Н.МАРТЫНЕНКО выразил мнение, что “глава государства поддерживал на них не свою политическую силу, а правящий в столице блок, и сделал все, чтобы НСНУ не прошла в Киевсовет”.

„Если же руководствоваться вашей логикой относительно процентов, то Президенту ЮЩЕНКО следует немедленно подать в отставку. Ведь его рейтинг, который когда-то составлял более 50%, сейчас „съехал” до 3%. И при продолжении подобных действий и заявлений вообще станет отрицательным”, - закончил свою мысль Н.МАРТЫНЕНКО.