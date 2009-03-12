Яценюк заявляет, что он своим оппонентам стоит миллионы

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что против возглавляемой им общественной организации началась “массированная кампания по дискредитации”.

Об этом он сказал во время презентации Хмельницкой областной организации «Фронта перемен», которая состоялась в форме телемоста Киев-Хмельницкий.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, “у нас нет политических друзей, а есть только политические оппоненты».

Он добавил, что эти политические оппоненты “имеют политические штабы, политтехнологов из разных стран мира, и они начали широкую массированную кампанию по дискредитации «Фронта перемен”. «Они придумывают что-то и прибегают к грязным и просто мерзким технологиям», – отметил А.ЯЦЕНЮК.

Вместе с тем он выразил уверенность, что “те миллионы, которые они тратят, им не помогут, ведь можно бороться с ЯЦЕНЮКОМ, но нельзя бороться с миллионами людей, поскольку если не будет ЯЦЕНЮКА - будет кто-то другой».

Лидер “Фронта перемен” отметил, что “наша принципиальная позиция заключается в том, что мы не рассказываем, кто хуже, а доказываем - кто лучше».