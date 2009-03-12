Тейлор доказывает, что Обама Украине больший друг, чем Буш

Посол США в Украине Уильям ТЭЙЛОР заявляет, что администрация Президента США Барака ОБАМЫ будет поддерживать независимость Украины больше, чем предыдущие американские администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал, выступая перед слушателями Национальной академии прокуратуры Украины.

«Я очень рад иметь возможность сказать, что новая администрация Барака ОБАМЫ абсолютно настроена, привержена независимости, суверенитету и неприкосновенности территории Украины, по-видимому, еще больше, чем какая-либо предыдущая американская администрация», - сказал У.ТЭЙЛОР.

Он также отметил, что США потратили много энергии, денег и усилий, помогая развитию независимости Украины.

«Мы считаем Украину исключительно важной страной. Украина для США - это не вопрос мнения отдельных партий. Демократы и республиканцы поддерживают Украину, как ее поддерживают исполнительная и законодательная власть», - сказал У.ТЭЙЛОР.