КПУ разослала письмо об импичменте Президента

Фракция Коммунистической партии Украины вчера обратилась с официальным письмом к руководителям всех фракций парламента относительно начала процедуры импичмента Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Он отметил, что в обращении содержится просьба к лидерам фракций Верховной Рады выразить свою точку зрения по данному вопросу.

По его словам, если в парламенте будет собрано 226 подписей народных депутатов, тогда возможно начать процедуру импичмента Президента. Он считает, что сегодня не нужен специальный закон о временной специальной следственной комиссии, которая будет заниматься вопросом импичмента. По его словам, специалисты считают, что это можно делать на ныне действующей законодательной базе.

П.СИМОНЕНКО отметил, что коммунисты подготовили проект решения относительно создания в Верховной Раде Украины временной специальной следственной комиссии. «Все то, что требует от нас Конституция, мы готовы предложить», - подчеркнул лидер КПУ.

По его словам, вопрос о начале процедуры импичмента Президента - «это будет определенный тест, насколько они (политические силы – УНИАН) последовательны в своих заявлениях».

Он напомнил, что фракция Партии регионов неоднократно заявляла о необходимости начала процедуры импичмента. П.СИМОНЕНКО считает, что «в полном составе должна поставить подписи Партия регионов».

В подготовленном фракцией КПУ представлении народных депутатов Украины «об инициировании вопроса отстранения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с поста в порядке импичмента в связи с совершением преступлений», отмечается, что Президент неоднократно, «систематически нарушал Конституцию и законы Украины». «Его практическая деятельность направлена на установление и укрепление режима личной власти, результатом чего стало блокирование работы всех ветвей власти, разрушение системы управления страной, что привело к деформации принципов государственности, потери управляемости государством и углублению раскола в обществе», - говорится в тексте представления.

П.СИМОНЕНКО отметил, что в случае затягивания работы временной специальной следственной комиссии, в случае ее создания, могут быть потеряны сроки для объявления импичмента Президента. «Если кто-то будет затягивать, то будет понятно, что это просто является политической игрой, а не конкретным желаниям навести порядок в управлении страной», - сказал он.

Лидер КПУ отметил, что если не удастся провести импичмент Президента, то «тогда эти материалы будут полезны и в дальнейшем, когда В.ЮЩЕНКО уже не будет Президентом Украины и будет снят с него иммунитет неприкосновенности. Тогда материалы пригодятся для Генеральной прокуратуры и возбуждения уголовного дела за осуществленные преступления против гражданина ЮЩЕНКО».