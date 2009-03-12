В БЮТ считают, что Костенко погорячился, и в раскол не верят

Заявление лидера УНП, народного депутата Юрия КОСТЕНКО о намерении отозвать своих депутатов из коалиции - не более чем эмоции, которые не приведут к расколу коалиции.

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ, председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО.

«Это больше эмоциональное заявление. Эмоции стихнут, и будет нормальная работа», - сказал он.

С.МИЩЕНКО напомнил, что еще во времена коалиции между БЮТ и НУ-НС неоднократно звучали заявления о якобы каких-то тайных сговорах между “бютовцами” и “регионалами”. “Но вы сами понимаете, что никаких последствий не было”, - сказал он.

С.МИЩЕНКО назвал безосновательными обвинения в адрес фракции БЮТ относительно сговора с фракцией Партии регионов об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел. Он отметил, что часть фракции БЮТ проголосовала за его увольнение, поскольку считала недопустимым то, что он вел политическую деятельность и занимал антиправительственную позицию.

«Если уж говорить о каких-то сговорах, то сейчас происходит сговор Партии регионов с частью фракции НУ-НС, в частности группы “Единого Центра”, относительно освобождения Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел», - сказал С.МИЩЕНКО.

Депутат также заметил, что сейчас умышленно муссируется тема каких-то тайных договоренностей, чтобы усилить сомнения внутри коалиции. “Это делается специально, чтобы внутри коалиции возникла конкуренция. Но я убежден, что, невзирая на такие заявления, никакого раскола коалиции не будет”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Ю.КОСТЕНКО заявил, что УНП отзовет своих депутатов из коалиции, если Блок Юлии Тимошенко не прекратит вести политику двойных стандартов. Председатель УНП отметил, что считает недопустимыми «политические бартеры» между БЮТ и Партией регионов, которые, по его словам, имели место на минувшей сессионной неделе во время голосования по поводу отставки министра иностранных дел В.ОГРЫЗКО и отмены выборов в Тернопольский областной совет. При этом Ю.КОСТЕНКО заявил, что БЮТ и ПР проводят консультации относительно проведения новой конституционной реформы в Украине. По его словам, БЮТ и Партия регионов договариваются о реформе, в результате которой изменится политический уклад Украины.